Прямой эфир

Всего одно слово – «спасибо». В Минске 22 июня память погибших почтили на площади Победы

22 июня 2018 07:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У монумента, который напоминает белорусам те кровопролитные 40-е собралось несколько сотен человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них курсанты, молодежь и офицеры, которые сейчас держат границы страны на замке.

Всего одно слово – «спасибо». В Минске 22 июня память погибших почтили на площади Победы-1

Символично, ведь первыми удар фашистских войск приняли как раз пограничники. Благодаря их отваге план стремительного захвата гитлеровцами советской республики не был реализован.

Всего одно слово – «спасибо». В Минске 22 июня память погибших почтили на площади Победы-4

77 лет назад наши войска преградили путь вражеским и мужественно не отступали. За первые двое суток из 19 тысяч бойцов белорусского пограничного округа более половины погибли или пропали без вести.

Всего одно слово – «спасибо». В Минске 22 июня память погибших почтили на площади Победы-7

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Те наряды, которые будут выходить на границу после 4-го, это наряды памяти. Мы должны этот зыбкий мир сохранить и воспитывать нашу молодежь в таком духе, как вершили подвиги наши деды и отцы 22 июня.

Всего одно слово – «спасибо». В Минске 22 июня память погибших почтили на площади Победы-10

За время Великой Отечественной войны погиб каждый третий белорус. Имена многих до сих пор не установлены. Но обелиск высотой в 38 метров не дает забыть об их подвиге. Бронзовые венки вокруг монумента символизируют четыре фронта, бойцы которых участвовали в освобождении Беларуси в 1944 году.

Всего одно слово – «спасибо». В Минске 22 июня память погибших почтили на площади Победы-13

Монумент Победы установили к 10-ой годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а спустя 7 лет у подножья памятника был зажжен Вечный огонь.

Всего одно слово – «спасибо». В Минске 22 июня память погибших почтили на площади Победы-16

22 июня на рассвете все неравнодушные к нему приходили с цветами и произносили всего одно слово – «спасибо». Тем людям, благодаря которым огонь, как и память не угасает.

Всего одно слово – «спасибо». В Минске 22 июня память погибших почтили на площади Победы-19

Екатерина Волкова:
Первый фашистский удар пришелся на пограничников Беларуси. Очень благодарна нашим предкам.

Всего одно слово – «спасибо». В Минске 22 июня память погибших почтили на площади Победы-22

Анна Пивовар:
Здорово рассказывать детям, как началось, почему, чтобы не повторились такие ошибки в будущем.

Всего одно слово – «спасибо». В Минске 22 июня память погибших почтили на площади Победы-25

После возложения цветов на площади Победы был выставлен караул.

Всего одно слово – «спасибо». В Минске 22 июня память погибших почтили на площади Победы-28

Александр Лучонок, СТВ:
22 июня во всех воинских соединениях и частях города в течение дня пройдут траурные митинги. В День памяти жертв Великой Отечественной скорбь – это не просто чувство, а возможность еще раз вспомнить, какой ценой был завоеван мир, и подчеркнуть, что его необходимо сохранить.

# Беларусь помнит # общество # Анатолий Лаппо # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мой Московский район»: большой велопраздник прошел в Минске
21 июня 2018 19:26

«Мой Московский район»: большой велопраздник прошел в Минске

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го
21 июня 2018 19:16

События, которые изменили историю: в Бресте вспоминают июнь 1941-го

Узнать, сколько минчан выбирает велосипед: необычный счетчик установили в центре
21 июня 2018 19:01

Узнать, сколько минчан выбирает велосипед: необычный счетчик установили в центре