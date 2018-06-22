Всего одно слово – «спасибо». В Минске 22 июня память погибших почтили на площади Победы

Новости Беларуси. У монумента, который напоминает белорусам те кровопролитные 40-е собралось несколько сотен человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них курсанты, молодежь и офицеры, которые сейчас держат границы страны на замке.

Символично, ведь первыми удар фашистских войск приняли как раз пограничники. Благодаря их отваге план стремительного захвата гитлеровцами советской республики не был реализован.

77 лет назад наши войска преградили путь вражеским и мужественно не отступали. За первые двое суток из 19 тысяч бойцов белорусского пограничного округа более половины погибли или пропали без вести.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Те наряды, которые будут выходить на границу после 4-го, это наряды памяти. Мы должны этот зыбкий мир сохранить и воспитывать нашу молодежь в таком духе, как вершили подвиги наши деды и отцы 22 июня.

За время Великой Отечественной войны погиб каждый третий белорус. Имена многих до сих пор не установлены. Но обелиск высотой в 38 метров не дает забыть об их подвиге. Бронзовые венки вокруг монумента символизируют четыре фронта, бойцы которых участвовали в освобождении Беларуси в 1944 году.

Монумент Победы установили к 10-ой годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а спустя 7 лет у подножья памятника был зажжен Вечный огонь.

22 июня на рассвете все неравнодушные к нему приходили с цветами и произносили всего одно слово – «спасибо». Тем людям, благодаря которым огонь, как и память не угасает.

Екатерина Волкова:

Первый фашистский удар пришелся на пограничников Беларуси. Очень благодарна нашим предкам.

Анна Пивовар:

Здорово рассказывать детям, как началось, почему, чтобы не повторились такие ошибки в будущем.

После возложения цветов на площади Победы был выставлен караул.