Президентская программа "Дети Беларуси"

На рассмотрении президиума Совета министров Республики Беларусь принят проект президентской программы <Дети Беларуси> на ближайшие пять лет. Это продолжение аналогичных программ, действовавших с 1998 года. Задания двух предыдущих выполнены в полном объеме. Новая президентская программа включает семь подпрограмм и направлена на создание условий, необходимых для полноценного физического, умственного и духовного развития детей. Как сообщил, представляя этот документ, вице-премьер Александр Косинец, основной задачей проекта президентской программы является повышение качества жизни семей и детей. На первое место ставится подпрограмма "Социальная защита семей и детей", предусматривающая мероприятия по социальной защите всех детей и всех семей, воспитывающих детей. Намечено повышение размера пособий по уходу за детьми в возрасте до трех лет. В 2008-2009 годах размер пособий вырастет от 80% до 100% бюджета прожиточного минимума. Впервые внесена норма о предоставлении бесплатного питания детям до двух лет. В настоящее время такую возможность имеют только дети из многодетных семей и семей студентов, при условии, что среднедушевой совокупный доход на члена семьи не превышает 20% минимального потребительского бюджета, то есть сейчас составляет не более 48 880 бел. рублей. В проекте предлагается установить критерий нуждаемости для всех семей на уровне 60% БПМ, что в настоящее время составляет 94 872 бел. рублей. Кроме того, увеличится финансовая поддержка семей, уровень погашения семьям финансовой задолженности за кредиты. Так, например, предлагается увеличить размер финансовой поддержки по льготным кредитам при рождении третьего ребенка с 30% до 50%. Молодые семьи, у которых родился первый ребенок, будут получать финансовую помощь в размере 20 бюджетов прожиточного минимума на строительство и реконструкцию жилья. Глава правительства Сергей Сидорский, председательствовавший на заседании Президиума Совмина, отметил, что реализация программы должна стать стимулирующим фактором для развития и поддержки семей. По поручению Президента данная программа была существенно доработана. В первоначальном варианте стоимость ее мероприятий составляла 467,14 млрд. бел.рублей. В утвержденном проекте программы предусмотрено финансирование в размере 1 триллион 423,3 млрд. Стоимость строительной части проекта возросла с 160,6 млрд.бел.рублей до 190,13 млрд.бел.рублей.