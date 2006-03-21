Свой 71- й день рождения отмечает сегодня Митрополит Минский и Слуцкий Филарет. Никаких особых мероприятий по этому поводу не намечается. И потому, что Великий пост, да и в целом, для монаха более значимыми являются именины, 14 декабря, день памяти Филарета Милостивого. И все же многие стремятся поздравить владыку, который 27 лет своей жизни отдал служению церкви в Беларуси. Сделанная из соломы митра, подарок приходских мастериц, вызывает восхищение владыки. Как же - соломоплетение принадлежит к числу традиционных белорусских промыслов, а тут еще как искусно сочетаются канонический и национальный стили! Со смирением, говорит митрополит, он попал в Беларусь , прежде разве что проездом бывал. И добавляет : < Большая честь быть епископом на этой благородной земле.> Так случилось, что первые поздравления поступили от группы ветеранов российского театра и кино, которая проходит реабилитацию в Доме Милосердия. Славословия в свой адрес владыко принимает неохотно, взывая: посочувствуйте мне, братья и сестры. И традиционно , все произнесенные в его адрес поздравления переадресовывал присутствующим. Алексей Ванин, Раиса Куркина, Владлен Давыдов, Ирина Печерникова, Геннадий Корольков... Актеры со звездной судьбой, столько снимавшиеся и игравшие в ведущих театрах России в резиденции предстоятеля БПЦ несколько робеют. Владыко предлагает звания и роли не называть, а обращаться к гостям по - христиански: раб Божий. Не без гордости говорит, что здание епархиального управления - первое в Советском Союзе построенное православной церковью, как первый пример того, что наступило время не разбрасывать, а собирать камни. И также впервые в стране был построен в 85-м храм в честь Собора Белорусских Святых. К его вновь обретенной Святыне - частице мощей Святителя Николая гости смогли приложиться. Тему разговора определили сходу и сообща: <по душам и о душе>. Так оно и получилось . Николай Пастухов вспомнил первое благословение владыки, когда тот еще был ректором духовной академии. Мхатовец Владен Давыдов говорил о том, как его театр попал под первые бомбежки в 41-м... Обстановка была непринужденной и теплой. А ведь ее-то, теплоты, так не хватает этим людям, которые прежде были любимцами миллионов, а сегодня... Сегодня иные времена и иные кумиры. Владыко с удовлетворением отметил, что объединение усилий церкви и государства столь успешно демонстрирует Дом Милосердия, что позволяет исполнить библейскую заповедь: возлюби ближнего!