Теперь без НДС

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым освободил от обложения налогом на добавленную стоимость оборотов по реализации на территории Республики Беларусь путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление населения.Документом утвержден перечень учреждений, которые будут продавать на территории Беларуси путевки без обложения налогом на добавленную стоимость. От этого налога будут освобождены все организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение и оздоровление населения, что позволит обеспечить им равные возможности в их деятельности. Кроме того, принятие указа будет способствовать большей доступности для населения санаторно-курортного лечения и оздоровления за счет снижения стоимости путевок, а также позволит экономить финансовые средства, выделяемые государством на эти цели.