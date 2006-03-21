Теперь без НДС

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21 марта 2006 11:14
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым освободил от обложения налогом на добавленную стоимость оборотов по реализации на территории Республики Беларусь путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление населения.Документом утвержден перечень учреждений, которые будут продавать на территории Беларуси путевки без обложения налогом на добавленную стоимость. От этого налога будут освобождены все организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение и оздоровление населения, что позволит обеспечить им равные возможности в их деятельности. Кроме того, принятие указа будет способствовать большей доступности для населения санаторно-курортного лечения и оздоровления за счет снижения стоимости путевок, а также позволит экономить финансовые средства, выделяемые государством на эти цели.
# общество

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