Всемирный день воды отмечается 22 марта. Беларусь не зря называют синеокой.На ее территории находятся более 20 тыс. рек, 10 тыс. озер, водохранилища, каналы, значительные запасы пресных и минеральных подземных вод. Всеми отраслями экономики используется порядка 3% имеющихся в республике водных ресурсов. В структуре водопотребления использование воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 46%, на производственные - 31%, а в сельскохозяйственном секторе, включая прудовое хозяйство, - 23 %. Однако в связи с ростом промышленного производства в настоящее время наметилась тенденция некоторого увеличения использования воды на производственные нужды. По данным Минприроды, потребление питьевой воды на одного жителя республики составляет 214 л в сутки и ежегодно сокращается благодаря внедрению приборного учета в жилищно-коммунальном хозяйстве. Вместе с тем потребление питьевой воды на душу населения по городам республики существенно выше, чем в большинстве стран Европы, где в сутки один житель потребляет 120-150 л воды. Стабильность качества вод белорусских рек и озер обеспечивается благодаря государственной поддержке в реализации водоохранных программ и мероприятий. Так, по сравнению с 2000 годом сброс в водные объекты недостаточно очищенных сточных вод сократился на 56%. За прошедшее пятилетие осуществлена реконструкция и строительство 73 крупных очистных сооружений. Самой загрязненной рекой республики является Свислочь. В связи с этим Минске проводятся масштабные работы по очистке ее русла. Завершить реализацию программы оздоровления главной артерии столицы планируется в текущем году. В частности, на очистной станции УП "Минскводоканал" планируется ввести в эксплуатацию новый комплекс очистных сооружений мощностью 100 тыс.куб.м в сутки с глубоким удалением биогенных элементов (азота, фосфора), что позволит улучшить качество сбрасываемых в реку сточных вод.