Новые дороги и ремонт зданий. Как агрогородок Могильно готовится встретить «Дожинки-2023»?

Новости Беларуси. Агрогородок Могильно Узденского района в новом образе встретит «Дожинки-2023». Этому населенному пункту в этом году выпала честь проводить районный праздник тружеников села, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По планам уложить дорожное полотно на трех улицах. Приведут в порядок и аллеи. С помощью обрезки кроны деревьев оформят в новые прически. Опасные растительные объекты удалят. Модернизируют местную школу и детский сад. Масштабный ремонт затронет как здания, так и территорию вокруг. Ярче станут и фасады частных домов. Ряд изменений ждет и сферу сельского хозяйства. Будет проведена мелиорация и рекультивация. Это позволит ввести в оборот новые земли.

Игорь Петрович, председатель Узденского районного Совета депутатов:

Ежегодно проводим районные «Дожинки» и подбираем для этого агрогородки, чтобы в связи с проведением праздника обновить, обустроить, сделать более привлекательными, красивыми и удобными для проживания наших жителей населенные пункты. Создан план по подготовке к «Дожинкам». В плане на сегодня 80 пунктов. Это объекты социальной сферы, частной собственности.

К слову, ведется подготовка и к 9 Мая. В планах провести реконструкцию памятника, посвященного односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Благоустроят и сквер. Там высадят цветы и многолетние кустарники.