Необычную площадку для концерта организовали в Гродно. Артисты выступили прямо на балконе

В Гродно в честь Дня народного единства устроили концерт на балконе культурного центра «Фестивальный». Он стал настоящей сценой для выступления как молодых талантов, так и состоявшихся вокалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Расположение здания удачное – рядом с оживленной пешеходной улицей Советской, где всегда много горожан и туристов. Для них выступили артисты центра культуры. В репертуаре – веселые детские песни, хиты разных лет, а также патриотические композиции белорусских и российских авторов. Такой необычный «поющий балкон» приковывал взгляды и видеокамеры прохожих.

Мы хотим подарить людям праздник!

Людмила Трубчик, заведующая культурным центром «Фестивальный»:

Сегодня у нас поющий балкон приурочен ко Дню народного единства. И сегодня с этим праздником жителей и гостей города поздравит детский вокальный коллектив «Сонанс».