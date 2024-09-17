Необычную площадку для концерта организовали в Гродно. Артисты выступили прямо на балконе

В Гродно в честь Дня народного единства устроили концерт на балконе культурного центра «Фестивальный». Он стал настоящей сценой для выступления как молодых талантов, так и состоявшихся вокалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гродно в честь Дня народного единства устроили концерт на балконе культурного центра «Фестивальный». Он стал настоящей сценой для выступления как молодых талантов, так и состоявшихся вокалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Расположение здания удачное – рядом с оживленной пешеходной улицей Советской, где всегда много горожан и туристов. Для них выступили артисты центра культуры. В репертуаре – веселые детские песни, хиты разных лет, а также патриотические композиции белорусских и российских авторов. Такой необычный «поющий балкон» приковывал взгляды и видеокамеры прохожих.
Мы хотим подарить людям праздник!
Людмила Трубчик, заведующая культурным центром «Фестивальный»:
Сегодня у нас поющий балкон приурочен ко Дню народного единства. И сегодня с этим праздником жителей и гостей города поздравит детский вокальный коллектив «Сонанс».
Таким нестандартным выступлением артисты напомнили о той радости, которую принесли бойцы Красной армии в результате освободительного похода на Западную Беларусь в 1939 году. Гродно был тем самым населенным пунктом, за освобождение которого несколько дней шли ожесточенные бои с поляками. В результате горожане обрели возможность зваться белорусами, жить в едином государстве на своей территории без угнетения и политики «полонизации».