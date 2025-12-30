Президент утвердил Госинвестпрограмму на 2026 год

Александр Лукашенко утвердил госинвестпрограмму на 2026 год. В Беларуси будут осуществляться проектирование и строительство 62 объектов, а также финансирование 11 мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, объекты с высокой степенью готовности, из которых 21 планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. На финансирование выделят 2 млрд 987 млн рублей.

Средства распределены на социальные объекты, в частности здравоохранения, образования, культуры, спорта, а также арендное жилье, в том числе для наиболее востребованных специалистов.

Кроме того, в 2026 году предусмотрены строительство и реконструкция ветки железнодорожного пути, автодорог, новых корпусов больниц, Национального исторического музея Беларуси в Минске. Также часть средств направят на мелиорацию, сохранение и расширение сельскохозяйственных земель.