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БПЦ устранил неполадки с карточками Беларусбанка после сбоя

30 декабря 2025 17:02
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30 декабря у владельцев платежных карточек Беларусбанка наблюдались неполадки с их использованием. Как сообщили в Банковском процессинговом центре, это связано с техническим сбоем в аппаратно-программном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БПЦ устранил неполадки с карточками Беларусбанка после сбоя-2

Это могло повлиять на корректное отображение баланса карт клиентов Беларусбанка. На данный момент неполадки устранены, стабильная работа восстановлена, балансы по банковским карточкам урегулированы. Все денежные средства клиентов находятся в безопасности.

БПЦ устранил неполадки с карточками Беларусбанка после сбоя-4

Александр Сотников, генеральный директор ОАО «Банковский процессинговый центр»:
Сегодня на программно-аппаратном комплексе Банковского процессингового центра произошел технический сбой. Действительно определенная часть держателей карточек Беларусбанка – подчеркиваю, что только Беларусбанка, и это совсем небольшая часть, буквально доли процента от всех держателей карточек – сегодня увидела некорректные остатки на своих картах.

Мы предприняли все необходимые усилия, чтобы скорректировать остатки. Сейчас наши держатели, наши граждане видят уже актуальные остатки и могут пользоваться картами свободно. Мы проводим масштабные изменения вместе с Беларусбанком, связанные со сменой процессингового решения.

Безусловно, очень сильно старались и продолжаем стараться, чтобы это было незаметно с точки зрения потребителей.

Напомним, с 22 по 29 декабря Беларусбанк организовал масштабные технологические работы. О планах по их проведению ранее сообщали в банке. Большинство операций по картам оставалось доступными, но были некоторые ограничения, о которых клиентов предупреждали заранее.

# Александр Сотников

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