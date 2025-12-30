БПЦ устранил неполадки с карточками Беларусбанка после сбоя

30 декабря у владельцев платежных карточек Беларусбанка наблюдались неполадки с их использованием. Как сообщили в Банковском процессинговом центре, это связано с техническим сбоем в аппаратно-программном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это могло повлиять на корректное отображение баланса карт клиентов Беларусбанка. На данный момент неполадки устранены, стабильная работа восстановлена, балансы по банковским карточкам урегулированы. Все денежные средства клиентов находятся в безопасности.

Александр Сотников, генеральный директор ОАО «Банковский процессинговый центр»:

Сегодня на программно-аппаратном комплексе Банковского процессингового центра произошел технический сбой. Действительно определенная часть держателей карточек Беларусбанка – подчеркиваю, что только Беларусбанка, и это совсем небольшая часть, буквально доли процента от всех держателей карточек – сегодня увидела некорректные остатки на своих картах.

Мы предприняли все необходимые усилия, чтобы скорректировать остатки. Сейчас наши держатели, наши граждане видят уже актуальные остатки и могут пользоваться картами свободно. Мы проводим масштабные изменения вместе с Беларусбанком, связанные со сменой процессингового решения.

Безусловно, очень сильно старались и продолжаем стараться, чтобы это было незаметно с точки зрения потребителей.

Напомним, с 22 по 29 декабря Беларусбанк организовал масштабные технологические работы. О планах по их проведению ранее сообщали в банке. Большинство операций по картам оставалось доступными, но были некоторые ограничения, о которых клиентов предупреждали заранее.