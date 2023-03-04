Президент: сотрудники органов внутренних дел верно служили и служат народу Беларуси

Новости Беларуси. Они ежедневно обеспечивают мир и порядок в стране, посвящая свою жизнь борьбе с преступностью. Слова благодарности за самоотверженную службу, преданность долгу, защиту прав и интересов граждан звучат 4 марта в адрес белорусской милиции. Поздравления с профессиональным праздником сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На протяжении всей истории сотрудники органов внутренних дел верно служили и служат народу Беларуси, успешно решают важные и ответственные задачи по защите интересов общества и государства от противоправных посягательств. Высокая ответственность за судьбу Отечества, верность долгу, решительность и профессионализм являются вашими отличительными чертами. Убежден, что каждый из вас выбрал эту профессию по призванию души и зову сердца и готов в любую минуту защитить общественный порядок, законные права и интересы граждан.