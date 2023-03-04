В Беларуси 4 марта отмечают День милиции

Новости Беларуси. Свою историю МВД Беларуси ведет с далекого 1917 года. Ровно 106 лет назад 4 марта была создана народная милиция. Первые сформированные части участвовали в охране общественного порядка в 1920-х, разгроме бандитских формирований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В годы Великой Отечественной сотрудники милиции охраняли военные объекты, обезвреживали диверсантов и шпионов. И после войны, несмотря на тяготы и лишения, продолжали защищать мирных граждан от посягательств преступной среды. Вот уже более века, пройдя долгий путь становления и развития, белорусские стражи порядка сохраняют лучшие милицейские традиции, обеспечивая правопорядок во всех сферах жизни республики.

Сегодня МВД – это силовая структура, которая готова противостоять всем вызовам и угрозам. Добросовестность в исполнении обязанностей, готовность всегда прийти на помощь – те качества, которые лежат в основе работы наших правоохранителей.

Виктор Лазебник, генерал-майор милиции в отставке:

У меня есть военный билет генерала Вооруженных Сил СССР. И там простым карандашом написано: «44 года и 27 дней». Такова выслуга моя. Из них три года в рядах Вооруженных Сил, остальное – нашей доблестной милиции.

Евгений Абрамович, начальник Специализированного лицея МВД:

Служба, наверное, для каждого по-своему звучит. Это больше призвание и желание помогать людям. Сегодня желание вырастить достойных сотрудников органов внутренних дел, которые будут продолжать традиции белорусской милиции и что-то новое принесут в нашу систему.