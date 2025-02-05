От государственных инвестиций к инновациям, а еще цифровизации всех отраслей экономики. Национальную стратегию устойчивого развития до 2040 года обсудили в Правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа над этим документом велась с 2023-го. Представленная Министерством экономики дорожная карта станет основой для разработки программы социально-экономического развития. План действий на ближайшие 15 лет одновременно должен обеспечивать национальную безопасность государства и создавать условия для устойчивого развития и достижения высоких стандартов жизни.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Учитывая структуру нашей экономики, становится очевидным, что для нас ключевым является ускоренное развитие сферы инноваций, внедрение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности государства. Потому что отвечать на глобальные вызовы (уже имеющиеся и те, которые возникнут в ближайшее время) традиционными мерами уже не очень получается. По сути, требуется комплексная трансформация не только экономики, но и мышления, которое основывается на использовании моделей управления большими данными, искусственным интеллектом, нейросетями, аддитивных технологий и так далее. Соответственно, требуется и пересмотр подходов к подготовке кадров для новой экономики.

Планы до 2040 года амбициозные. Планируется, что в два раза вырастет уровень ВВП, инвестиций и экспорта. В три раза увеличится доля цифровой экономики. Важнейший параметр социального развития – средняя продолжительность жизни белорусов в возрасте до 80 с половиной лет. В дополнение к национальной стратегии – целевые планы, которые будут приниматься ежегодно.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

В первую очередь мы оцифровали все наши основные цели. Стратегия содержит более 90 индикаторов, чего никогда не было, и мы постарались приблизить наше видение к пониманию, какая цифровая цель будет на исходе. Второе, эти цели мы поставили максимально амбициозно. Почему? Потому что видим, мир очень динамично развивается, и стране надо, в первую очередь, тоже и динамичнее идти, быстрее, темпами гораздо выше мировых.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Наше стратегическое развитие заключается в том, чтобы основа для жизнедеятельности последующих поколений была создана сейчас. И то развитие экономики, сельского хозяйства, то сохранение природных ресурсов должны стать составной частью жизнедеятельности следующих поколений, которые будут в нашей стране в 40-50-х годах ХХI века.