В Минске возведут Национальный исторический музей Беларуси и парк Народного единства

И еще о важнейших государственных проектах, которые, безусловно, украсят столицу и станут национальной достопримечательностью. В Минске до 2027 года возведут Национальный исторический музей Беларуси, парк Народного единства. Также будет создана постоянная экспозиция музея. Соответствующий указ подписал глава государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы развернутся в районе улицы Орловской. Более того, внести свой вклад в создание музея смогут студенты. Объекту присвоен статус Всебелорусской молодежной стройки, а значит, молодые люди в возрасте до 31 года, в том числе в составе студотрядов, имеют все шансы поучаствовать в этом масштабном проекте. Реализация указа будет способствовать формированию у белорусов чувства гордости за свою страну, а еще сопричастности к ее истории, культурному и духовному наследию.