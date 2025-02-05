От талмудов до VR-очков – в Воложине работает уникальный музей иешивы

Январь в нашей стране объявлен месяцем религиозного туризма. Это направление пользуется популярностью у путешественников. Только на территории Минской области находится более 500 религиозных объектов. Разработано порядка 200 туристических маршрутов по святым местам. Чем же Воложинский район привлекает верующих со всей Беларуси – рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Воложинская иешива – крупнейший мировой центр еврейского образования XIX века. Здесь обучались выдающиеся религиозные деятели, мыслители, писатели, поэты, ученые. К открытию музейного комплекса в здании обустроили несколько экспозиционных зон. Уникальные экспонаты собирали буквально по крупицам. Это талмуды XIX века, картины, предметы быта, традиционная еврейская одежда.

Нина Бобрик, научный сотрудник Воложинского краеведческого музея:

Вы видите огромные фолианты печатные. Это тома Вавилонскго Талмуда, которые стали печатать с 1881 года в Вильне. Таких томов 37. Что содержат эти умные книги? Там находятся комментарии древних еврейских мыслителей и мыслителей более позднего времени – Торы. И буквально не зная этих комментариев, не обращаясь в них глубоко, познать Тору осмысленно молодые люди не могли. Поэтому параллельно с Торой они изучали Вавилонские Талмуды. Эти все фолианты нам предоставила Национальная библиотека Республики Беларусь. Это оригиналы, поэтому можно посмотреть, сколько надо было времени потратить на то, чтобы познакомиться с содержаниями этих талмудов.

Познакомиться с историей Воложинской иешивы любой посетитель может с помощью тач-панели. Здесь собрана вся информация об основателях и преподавателях религиозного заведения, можно найти печатные издания еврейских мудрецов и словарь иудаики. Особый интерес у посетителей вызывают очки виртуальной реальности. С их помощью можно узнать, как выглядел Воложин в ХХ веке, и даже посмотреть на здание иешивы в межвоенный период.

Само здание Воложинской иешивы является историко-культурной ценностью. Прежде, чем начать его реставрацию, здесь работали археологи и ученые. Найденные в ходе раскопок артефакты теперь доступны широкой публике. Это фрагменты декоративной керамики, черепицы, фарфора и стекла. Например, до наших дней сохранилась небольшая часть керасиновой лампы, которую использовали студенты иешивы в ночное время.

Нина Бобрик:

А вот эти предметы – это стекломасса, которая образуется, когда камень плавится от высокой температуры. Это доказательство того, что здание Воложинской иешивы неоднократно было в очаге пожаров. Такой пожар был в 1865 году, в 1878 году. Здание сильно пострадало, поэтому, конечно, глава Воложинской иешивы обращался за помощью к представителям религиозных общин, чтоб они сюда перечисляли деньги. Центральное не только по расположению, но и значимости в музее занимает место, где хранится Тора. Это основная священная книга в иудаизме. Совокупность иудейского традиционного религиозного закона.