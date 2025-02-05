От талмудов до VR-очков – в Воложине работает уникальный музей иешивы
Январь в нашей стране объявлен месяцем религиозного туризма. Это направление пользуется популярностью у путешественников. Только на территории Минской области находится более 500 религиозных объектов. Разработано порядка 200 туристических маршрутов по святым местам.
Чем же Воложинский район привлекает верующих со всей Беларуси – рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Воложинская иешива – крупнейший мировой центр еврейского образования XIX века. Здесь обучались выдающиеся религиозные деятели, мыслители, писатели, поэты, ученые. К открытию музейного комплекса в здании обустроили несколько экспозиционных зон. Уникальные экспонаты собирали буквально по крупицам. Это талмуды XIX века, картины, предметы быта, традиционная еврейская одежда.
Нина Бобрик, научный сотрудник Воложинского краеведческого музея:
Вы видите огромные фолианты печатные. Это тома Вавилонскго Талмуда, которые стали печатать с 1881 года в Вильне. Таких томов 37. Что содержат эти умные книги? Там находятся комментарии древних еврейских мыслителей и мыслителей более позднего времени – Торы. И буквально не зная этих комментариев, не обращаясь в них глубоко, познать Тору осмысленно молодые люди не могли. Поэтому параллельно с Торой они изучали Вавилонские Талмуды. Эти все фолианты нам предоставила Национальная библиотека Республики Беларусь. Это оригиналы, поэтому можно посмотреть, сколько надо было времени потратить на то, чтобы познакомиться с содержаниями этих талмудов.
Познакомиться с историей Воложинской иешивы любой посетитель может с помощью тач-панели. Здесь собрана вся информация об основателях и преподавателях религиозного заведения, можно найти печатные издания еврейских мудрецов и словарь иудаики. Особый интерес у посетителей вызывают очки виртуальной реальности. С их помощью можно узнать, как выглядел Воложин в ХХ веке, и даже посмотреть на здание иешивы в межвоенный период.
Само здание Воложинской иешивы является историко-культурной ценностью. Прежде, чем начать его реставрацию, здесь работали археологи и ученые. Найденные в ходе раскопок артефакты теперь доступны широкой публике. Это фрагменты декоративной керамики, черепицы, фарфора и стекла. Например, до наших дней сохранилась небольшая часть керасиновой лампы, которую использовали студенты иешивы в ночное время.
Нина Бобрик:
А вот эти предметы – это стекломасса, которая образуется, когда камень плавится от высокой температуры. Это доказательство того, что здание Воложинской иешивы неоднократно было в очаге пожаров. Такой пожар был в 1865 году, в 1878 году. Здание сильно пострадало, поэтому, конечно, глава Воложинской иешивы обращался за помощью к представителям религиозных общин, чтоб они сюда перечисляли деньги.
Центральное не только по расположению, но и значимости в музее занимает место, где хранится Тора. Это основная священная книга в иудаизме. Совокупность иудейского традиционного религиозного закона.
Нина Бобрик:
Интересно то, что ниша, в которой находится арон а-кодеш, сохранилась со времен Великого Хайма – основателя Воложиснкой иешивы. В этой нише вы видите самую настоящую Тору. Этой Торе более 100 лет. Ее нам подарили на открытие нашего филиала-музея. Тора – это огромный свиток, прикасаться к свитку руками ни в коем случае нельзя. Тору всегда выносил отсюда либо сам глава иешивы, либо его заместитель. В правой руке с северной стороны. Тору помещали на биму. И возвышение, которое ведет к арон а-кодешу, тоже бима. После окончания чтения Торы она возвращалась обратно, но уже с северной стороны.
Для того чтобы написать Тору, нужно знать все 20 правил, прописанных в еврейском законе. Традиционно слова этой священной книги пишутся на свитке на древнееврейском языке. Человек, который занимается переписыванием Торы, должен иметь хорошее образование и быть кристально чистым перед Богом. Каждая буква наносится пером кашерной птицы специальными чернилами. Переписывается Тора на протяжении всего года.
Подробности в видеоматериале.