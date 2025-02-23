Президент поздравил ветеранов и военнослужащих с Днём защитников Отечества и Вооружённых Сил

Праздник мужественных и сильных духом, настоящих мужчин, которые взяли на себя высочайшую ответственность – оберегать свою родину. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают в Беларуси. Ветеранов и военнослужащих с праздником поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поблагодарил воинов-интернационалистов, честно и с достоинством выполнивших свой долг перед Отчизной, ветеранов Вооруженных Сил, создававших новую армию молодой независимой страны, всех белорусов, истинных патриотов, обеспечивающих в настоящее время мирную жизнь на нашей земле, укрепляющих суверенитет и независимость республики.