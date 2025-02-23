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Президент поздравил ветеранов и военнослужащих с Днём защитников Отечества и Вооружённых Сил

23 февраля 2025 07:25
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Праздник мужественных и сильных духом, настоящих мужчин, которые взяли на себя высочайшую ответственность – оберегать свою родину. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают в Беларуси. Ветеранов и военнослужащих с праздником поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поблагодарил воинов-интернационалистов, честно и с достоинством выполнивших свой долг перед Отчизной, ветеранов Вооруженных Сил, создававших новую армию молодой независимой страны, всех белорусов, истинных патриотов, обеспечивающих в настоящее время мирную жизнь на нашей земле, укрепляющих суверенитет и независимость республики.

Президент поздравил ветеранов и военнослужащих с Днём защитников Отечества и Вооружённых Сил-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот праздник давно уже стал истинно народным, и я выражаю глубочайшее уважение нашим ветеранам – настоящим воинам, доблестным героям, отстоявшим свободу Родины в годы Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла, приблизившим своим трудом Победу, 80-летие которой мы будем отмечать в этом году. Убежден, что наша высокотехнологичная, компактная и мобильная армия, вся военная организация государства способны ответить на любые вызовы времени и являются сегодня надежным щитом для народа, гарантом мира на белорусской земле. Помним героев, славим ветеранов и бережем родную Беларусь.

# Александр Лукашенко # Вооруженные силы Беларуси # 23 февраля # ветераны

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