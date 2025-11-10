Головченко доложил Президенту о приоритетах программы пятилетки

Разумная цифровизация, сильные регионы, дороги и транспортная инфраструктура, доступное жилье. Эти задачи – в числе ключевых в концепции Программы социально-экономического развития до 2030 года. Доработке проекта было посвящено совещание 10 ноября во Дворце Независимости. Президенту представили два варианта программы – от правительства и рабочей группы, которую возглавил председатель Нацбанка Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вариант программы, разработанный правительством, содержит 5 основных приоритетов. Актуализированная рабочей группой версия документа – 8. Как отметил Президент, отличие, по большому счету, в формулировках. Вместе с тем доработанный проект вызвал ряд вопросов главы государства. Александр Лукашенко ранее неоднократно предупреждал: если кто-то предлагает более напряженные цели, подходы их реализации и источники финансирования должны быть обоснованы. С докладами в ходе совещания выступили премьер-министр и председатель правления Нацбанка.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Основной задачей группы было не написать новый документ, отличный от того, что представило правительство, а доработать содержательную часть, сделать программу конкретнее. Иными словами, меньше философии – больше конкретики. Почему вокруг приоритетов такая идет дискуссия? Что такое приоритет в государственном планировании? Это направление, на котором концентрируются материальные, трудовые, финансовые и иные ресурсы для достижения цели.

В этой связи рабочая группа сформулировала 8, на наш взгляд, четких приоритетов. Приоритеты выбирались исходя из обозначенных главной государства задач в предвыборной программе, иных программных выступлениях и данных поручениях, а также из наличия тех сфер, где у нас есть отставания и имеющиеся негативные тенденции. Для повышения стратегической четкости в документе оптимизированы и уточнены задачи и индикаторы достижения. В этой связи с проектом программы максимально исключены декларативные и процедурные задачи, а также малоинформативные и недостаточно напряженные индикаторы.