БелАЭС помогла Беларуси сократить выбросы парниковых газов на 20 млн тонн

Снижение выбросов парниковых газов к 2035 году не менее чем на 42 % по сравнению с уровнем выбросов в 1990-м.

Правительство Беларуси утвердило новый определяемый на национальном уровне вклад нашей страны в мировую климатическую повестку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выполняя международные обязательства по Парижскому соглашению к рамочной конвенции ООН об изменении климата – ранее взятые на себя Беларусь выполнила с опережением на 5 лет. Стояла задача сократить выбросы парниковых газов на 35 % к 2030-му. Ключевую роль в этом сыграл ввод в эксплуатацию БелАЭС. Только за счет ее работы страна сократила выбросы более чем на 20 миллионов тонн.