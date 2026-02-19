Сергеенко совершил рабочую поездку в Поставы. По каким направлениям район демонстрирует рост?
Крепкие регионы – сильная страна. Так, Поставский район по итогам 2025 года продемонстрировал рост по многим направлениям. Речь идет о положительной динамике по производству сельхозпродукции, розничному товарообороту, инвестициям, экспорту товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако не до конца решен вопрос вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, а также ветхих и пустующих домов. Такие объекты в Поставском районе занимают около 30 % от общей площади имущества.
На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей и уполномоченный представитель Президента в Витебской области Игорь Сергеенко. Он посещает с рабочей поездкой Поставский район.
На совещании с руководством Поставского райисполкома было заявлено, что большинство пустующих «квадратов» – это здания бывших школ, детсадов, строения, оставшиеся после процедур банкротства предприятий.
Ирина Нестеренок, заместитель председателя Поставского райисполкома:
Проделана огромная работа по сносу неиспользуемых аварийных объектов. И здесь хочется отметить, что наряду с собственными средствами предприятий, которые сносили объекты, непригодные к дальнейшей эксплуатации, были затрачены и бюджетные средства.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Возникали темы, как бы несколько упростить эту работу. Сегодня, например, нельзя признать здание ветхим и требующим сноса, если не найдешь собственника. А собственники зданий многих, особенно в этом приграничном районе, проживают в Литве, Латвии. И их поиски продолжаются по нескольку лет, прежде чем можно будет принять решение. Наверное, к этой теме следует обратиться еще раз.
Юлия Елсукова, заместитель директора компании по оптовой торговле пиломатериалами:
В 2018 году на аукционе мы приобрели неиспользуемое здание бани. И вот уже наше строительство долгожданное наконец-то подходит к концу. В конце февраля у нас сдача объекта. Сейчас идет уже согласование с госструктурами. И будем получать свидетельство.
В ходе рабочего визита спикер парламента вручил благодарности лучшим представителям трудовых коллективов. Также в центре внимания Игоря Сергеенко был вопрос подготовки района к началу масштабных дорожных работ.