Сергеенко совершил рабочую поездку в Поставы. По каким направлениям район демонстрирует рост?

Крепкие регионы – сильная страна. Так, Поставский район по итогам 2025 года продемонстрировал рост по многим направлениям. Речь идет о положительной динамике по производству сельхозпродукции, розничному товарообороту, инвестициям, экспорту товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако не до конца решен вопрос вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества, а также ветхих и пустующих домов. Такие объекты в Поставском районе занимают около 30 % от общей площади имущества.

На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей и уполномоченный представитель Президента в Витебской области Игорь Сергеенко. Он посещает с рабочей поездкой Поставский район.