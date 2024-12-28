Президент подписал указ о помиловании лиц, совершивших преступления экстремистской направленности

В списке 20 фамилий. Из помилованных 11 – женщины, 14 имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети, а у одной из женщин их четверо. Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном. Министерство внутренних дел проконтролирует их поведение после освобождения.

Это очередной жест гуманизма со стороны государства в отношении тех, кто оступился, но получил шанс вернуться к нормальной жизни. И пока на Западе продолжают работать фонды, которые якобы занимаются освобождением осужденных, получают гранты и создают лишь видимость своей деятельности, в Беларуси проходит реальная работа в отношении вышеупомянутых лиц.