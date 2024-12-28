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Президент подписал указ о помиловании лиц, совершивших преступления экстремистской направленности

28 декабря 2024 07:47
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Стало известно, что Президент Беларуси подписал очередной указ о помиловании лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент подписал указ о помиловании лиц, совершивших преступления экстремистской направленности-2

В списке 20 фамилий. Из помилованных 11 – женщины, 14 имеют хронические заболевания, у 10 осужденных есть дети, а у одной из женщин их четверо. Все они ходатайствовали о помиловании, раскаялись в содеянном. Министерство внутренних дел проконтролирует их поведение после освобождения.

Это очередной жест гуманизма со стороны государства в отношении тех, кто оступился, но получил шанс вернуться к нормальной жизни. И пока на Западе продолжают работать фонды, которые якобы занимаются освобождением осужденных, получают гранты и создают лишь видимость своей деятельности, в Беларуси проходит реальная работа в отношении вышеупомянутых лиц. 

Президент подписал указ о помиловании лиц, совершивших преступления экстремистской направленности-4

Андрей Лазуткин, политолог:
Каждое такое помилование подсвечивает неспособность этих фондов работать по тематике лиц, осужденных за данную направленность. И в нашем случае каждое помилование не просто акт гуманизма, это еще определенная работа, которая подтачивает эту грантовую инфраструктуру, которая работает на Западе вдолгую.

# Судебная система Беларуси

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