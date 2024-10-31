Президент полз, и вся свита ползла! Валерий Кириенко о том, как спускался в солигорские шахты с Лукашенко

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

– Строительство лозняка – это 6-8 лет.

– Но это сразу получение руды.

– Через восемь лет руда.

– Через восемь?

– Да, не раньше.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Это кадры с первой встречи нашего героя с главой государства. Так уж вышло, что по карьерной лестнице он рос, периодически спускаясь в шахты с Президентом страны. Но каждый день, непременно беря ответственность за жизни и жизнь одного из брендов Беларуси. Сотни метров вниз, под землю, в кладовую, Беларусь третья в мире по запасу калийных солей. Но так ли просто распоряжаться этим богатством и принимать жизненно важное решение, исходя из своей позиции и имея свое мнение? Помню слова Президента, что тут всегда грязно – нас это задело, честно говоря

Валерий Кириенко, генеральный директор РУП «ПО «Беларуськалий» (2009-2014):

Я помню хорошо 2001 год. Это у нас происходила смена генерального директора. И я как главный инженер исполнял обязанности генерального директора. По-моему, в апреле Александр Григорьевич наметил поездку к нам, встречу с трудящимися. И первоначально, когда это все организовывалось, не было в программе спуска в шахту. Были посещения райисполкома и так далее. А потом встреча с трудящимся в актовом зале Дворца культуры. Когда в три часа дня накануне его приезда мы собрались пройти по маршруту, как сейчас помню, звонит Мясникович Михаил Владимирович. Кому-то говорит, потом сказал: передайте трубку мне. Я взял трубку – он едет в шахту. Я бы не сказал, что где-то что-то мели – привели, что могли, в нормальное состояние. Тем более в шахте все это в движении. Сегодня будет одна установка, завтра будет другая установка. Тогда я первый раз лицом к лицу встретился с Президентом. Мы посетили третий родник. Помню его слова, когда мы проходили мимо главного корпуса, вышли из этого вентиляционного ходка, по которому мы сегодня заходили, и шли мимо главного корпуса. Он так рукой махнул: я знаю, что у вас тут всегда грязно. Нас это задело, честно говоря. Мы уже начинали наводить порядок, но, конечно, там было тогда грязно. Президент полз, и вся свита ползла

Валерий Кириенко:

Никаких страхов или чего-то еще перед ним не было. Я спокойно с ними, как с вами, разговаривал, так и с ним разговаривал. Говорил то, что думаю, то, что есть. Человек как человек, руководитель как руководитель. Ему оттуда виднее, как правильно делать, а как неправильно делать и кто что неправильно сделает. У меня сложилось впечатление, что это обыкновенный человек. Мы были в лаве малой мощности. И лава очень низкая, где-то метр десять. И уже когда на коленях доползли до комбайна, а там нас встречал бригадир, Президент тоже полз и вся свита ползла. Начал разговаривать с бригадиром, а потом задал вопрос: в бригаду возьмешь? Сказал: нет. Рост у вас, Александр Григорьевич, большой в этой лаве работать. Да, характер шахтера – он же не побоялся. Другой бы сказал: да, конечно. Что думал, то и сказал.

Валерий Кириенко:

Забойная группа у нас – они же сдельщики. И от отбитой руды они зарабатывают свою заработную плату. Поэтому выбрать нужно было место в лаве. Надо поторопиться, чтобы долго не задерживать. Президент назвал цену, сколько стоит «Беларуськалий». Вы не помните этот период? 30-32 миллиарда долларов. Но за ту сумму, к сожалению, покупателей не нашлось, а, может быть, и к счастью. Хотя, с другой стороны, тут еще хорошо надо подумать. Александр Лукашенко: «Я государственник, я не отношусь к людям, которые готовы сегодня на куски порезать и поделить» (подробности). Когда ушел на пенсию, снились сны о работе на линии

Валерий Кириенко:

Когда я ушел на пенсию, в основном сны снились именно о тех эпизодах моей работы, которые были на линии. Именно тогда, когда я работал горным мастером, заместителем начальника участка, начальником горного участка и так далее, главным инженером рудника. И как-то больше и воспоминаний именно об этом периоде времени. Может быть, потому, что много общался с людьми. Без этого не обойдешь. Было очень интересно в части технологии, которую нужно было внедрять. Было интересно. Я этим жил. Поэтому этот период мне запомнился на долгие годы. Я думаю, что я его никогда не забуду. Лукашенко – директору сельхозпредприятия: самая интересная здесь работа, никакое не президентство (читать здесь).