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Президент подписал Указ о завершении проектов, которые финансировались международными организациями

11 сентября 2023 19:23
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Новости Беларуси. Проекты, которые ранее финансировались международными организациями, будут завершены. Соответствующий Указ подписал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал Указ о завершении проектов, которые финансировались международными организациями-1

Речь о реализации инициатив с привлечением зарубежных кредитных и грантовых средств. Согласно документу, устанавливаются правовые основания для завершения с использованием бюджетных средств тех инфраструктурных проектов, финансирование которых прекращено международными финансовыми организациями на стадии активной реализации.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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