Президент подписал Указ о завершении проектов, которые финансировались международными организациями

Новости Беларуси. Проекты, которые ранее финансировались международными организациями, будут завершены. Соответствующий Указ подписал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о реализации инициатив с привлечением зарубежных кредитных и грантовых средств. Согласно документу, устанавливаются правовые основания для завершения с использованием бюджетных средств тех инфраструктурных проектов, финансирование которых прекращено международными финансовыми организациями на стадии активной реализации.