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Президент одобрил упрощённый порядок перевода столицы на воду из подземных источников

25 июля 2022 19:21
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Новости Беларуси. Сократить сроки реализации проекта и уменьшить расходы на строительство. Упрощенный порядок по переводу Минска на водоснабжение из подземных источников одобрил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент одобрил упрощённый порядок перевода столицы на воду из подземных источников-1

Распоряжение главы государства позволит выполнить ранее данное им поручение – до 2025-го перевести столицу на воду из подземных источников.

# Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства # общество # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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