Президент одобрил упрощённый порядок перевода столицы на воду из подземных источников

Новости Беларуси. Сократить сроки реализации проекта и уменьшить расходы на строительство. Упрощенный порядок по переводу Минска на водоснабжение из подземных источников одобрил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сократить сроки реализации проекта и уменьшить расходы на строительство. Упрощенный порядок по переводу Минска на водоснабжение из подземных источников одобрил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Распоряжение главы государства позволит выполнить ранее данное им поручение – до 2025-го перевести столицу на воду из подземных источников.