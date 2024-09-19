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Международный фестиваль кукольного искусства проходит в Гродно

19 сентября 2024 11:46
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В Гродно стартовал Международный фестиваль кукольного искусства «Лялькі над Нёманам». Он проходит уже четвертый раз и объединяет артистов из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный фестиваль кукольного искусства проходит в Гродно-2

Открылся праздник театрализованным шествием. Ярко, шумно и весело по центральной пешеходной улице прошли актеры из разных уголков Беларуси и России. Впервые на фестивале – коллективы из Казахстана и Узбекистана. Всего более 150 участников. На протяжении 5 дней на сцене Гродненского областного театра кукол они будут показывать свои лучшие постановки для детей и взрослых.

Международный фестиваль кукольного искусства проходит в Гродно-4

Муниса Игамназарова, заслуженная артистка Узбекистана:
Во многих странах наш концерт очень понравился, потому что это национальный, они видят концерт и говорят: мы уже знакомы с вашей страной. В Гродно, конечно, первый раз, и нам очень нравится, мне особенно. Лично мне особенно понравились отношения людей, очень культурный народ.

Международный фестиваль кукольного искусства проходит в Гродно-6

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол:
Атмосфера великолепная. Мне кажется, гостеприимнее белорусов нет людей на земле. Думаю, что жители и зрители города Гродно получат большое удовольствие от нашего спектакля. И я надеюсь, что наше сотрудничество с Гродненским театром кукол, между Мурманском и замечательным городом Гродно продолжится и в дальнейшем. Мы будем обмениваться опытом, будем приезжать друг к другу.

Мурманский театр кукол представит в Гродно спектакль по мотивам произведений Чехова, Оренбургский в своей постановке расскажет о судьбах жителей небольшого немецкого городка в годы Великой Отечественной войны. Среди спектаклей для маленьких зрителей – «Гуси-лебеди», «Красная Шапочка» и «Муха-Цокотуха». Всего в программе 14 представлений.

# Театр

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