Наталья Кочанова пригласила делегацию Уганды посетить Беларусь

Председатель Совета Республики пригласила делегацию Республики Уганда посетить Беларусь с официальным визитом. На площадке IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге спикер провела двустороннюю встречу с вице-президентом этой африканской страны Джессикой Алупо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипотношениям между нашими странами уже 26 лет. По ключевым вопросам мировой повестки взгляды у государств совпадают: на пленарной сессии форума вице-президент Уганды призвала сообщество принять меры для недопущения мировой войны. Беларусь также транслирует в том числе и на Евразийском женском форуме уважительную и миролюбивую повестку. Есть общие интересы и в сфере экономики, гуманитарного сотрудничества.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: Мы пригласили с официальным визитом к нам, потому что они заинтересованы в сотрудничестве с нашей страной. Они знают о Беларуси, они знают о тех достижениях, которые есть у нашей страны, и те вопросы, которые были озвучены по отношению к нам. Конечно, мы готовы поделиться и технологиями, мы готовы поставлять наши товары, которые необходимы сегодня для этой страны. Но и мы заинтересованы, ведь Александр Григорьевич Лукашенко, Президент нашей страны, уже неоднократно говорит о том, как мы должны сегодня работать активно со всеми странами в мире, которые нацелены конструктивно сотрудничать с нашей страной.

В эти минуты участницы форума собрались на открытое заседание «Женской двадцатки». Девиз мероприятия: «Выход на глобальный уровень: женские организации и многосторонние институты». Обсуждают приоритеты организации на будущий год и то, как они соотносятся с задачами крупных международных объединений, таких, например, как ООН. Продолжается работа и тематических секций. Участники белорусской делегации выступают с докладами, в которых делятся опытом Беларуси в решении различных задач. Звучит и космическая тема.

Марина Василевская, первый космонавт суверенной Беларуси, Герой Беларуси:

Сегодняшняя тема была это женское лидерство. И, конечно, я как первый космонавт суверенной Республики Беларусь рассказывала о том, как же мы, белорусы, покорили космос и как мы открыли эту дверь. Рассказала свой путь к успеху. И вообще это очень классное мероприятие, значимое для всех женщин, для наших стран и всех континентов. Так как я еще являюсь заместителем председателя правления общественного объединения Белорусский фонд мира, конечно, я миротворец, я за мир, и эта тема сегодня звучала очень громко.

Еще одно ожидаемое событие этого дня – двусторонняя встреча Натальи Кочановой и ее российской коллеги Валентины Матвиенко. Речь, вероятнее всего, пойдет о реализации союзных программ.