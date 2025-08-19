В Минске проходит учебно-полевой сбор военно-патриотических клубов МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа насыщенная. В течение нескольких дней ребятам предстоит пройти конкурсы и испытания, для преодоления которых участникам понадобятся знания культуры безопасности жизнедеятельности и спортивная подготовка. Особое внимание уделят методам ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, участники сбора познакомятся с Университетом гражданской защиты МЧС – кузницей кадров спасателей-офицеров. С места событий – Даниил Дроботов. На соревнования приехали 12 команд из всех областей – это около 100 участников от 12 до 16 лет. Полевой сбор проводится второй раз. В этом году конкурсов шесть. Первым стал творческий.

Александра Троян, участник гродненского военно-патриотического клуба «Следопыт»:

Танцы, сцена на тему войны. Важно помнить подвиги предков. Без прошлого нет будущего. Очень важно помнить о том, сколько людей отдало свои жизни, чтобы у нас сейчас было мирное небо над головой. Дальше – больше. Водная эстафета, тропа выживания, полоса препятствий. Не обошлось и без новшеств. Для участников добавили еще один конкурс – экшн эйр. Это вид спортивной стрельбы.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Отличие от обычного пистолета заключается в том, что здесь пулю выталкивает из оружия газ, а не пороховой заряд. Поэтому конкурс не представляет опасности. Заниматься этим видом спорта можно с 12 лет, чтобы к 18 уже иметь базовые навыки стрельбы. В Беларуси действует 20 военно-патриотических клубов, в которых занимаются более 640 детей и подростков. На таких сборах ребята учатся работать со спасательным снаряжением, ориентироваться на местности и даже выдержке и спокойствию в случае чрезвычайной ситуации.