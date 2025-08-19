В Минске проходит учебно-полевой сбор военно-патриотических клубов МЧС
В Минске проходит учебно-полевой сбор военно-патриотических клубов МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа насыщенная. В течение нескольких дней ребятам предстоит пройти конкурсы и испытания, для преодоления которых участникам понадобятся знания культуры безопасности жизнедеятельности и спортивная подготовка. Особое внимание уделят методам ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, участники сбора познакомятся с Университетом гражданской защиты МЧС – кузницей кадров спасателей-офицеров. С места событий – Даниил Дроботов.
На соревнования приехали 12 команд из всех областей – это около 100 участников от 12 до 16 лет. Полевой сбор проводится второй раз. В этом году конкурсов шесть. Первым стал творческий.
Александра Троян, участник гродненского военно-патриотического клуба «Следопыт»:
Танцы, сцена на тему войны. Важно помнить подвиги предков. Без прошлого нет будущего. Очень важно помнить о том, сколько людей отдало свои жизни, чтобы у нас сейчас было мирное небо над головой.
Дальше – больше. Водная эстафета, тропа выживания, полоса препятствий. Не обошлось и без новшеств. Для участников добавили еще один конкурс – экшн эйр. Это вид спортивной стрельбы.
Даниил Дроботов, корреспондент:
Отличие от обычного пистолета заключается в том, что здесь пулю выталкивает из оружия газ, а не пороховой заряд. Поэтому конкурс не представляет опасности. Заниматься этим видом спорта можно с 12 лет, чтобы к 18 уже иметь базовые навыки стрельбы.
В Беларуси действует 20 военно-патриотических клубов, в которых занимаются более 640 детей и подростков. На таких сборах ребята учатся работать со спасательным снаряжением, ориентироваться на местности и даже выдержке и спокойствию в случае чрезвычайной ситуации.
Сергей Саланович, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Для них предусмотрены специальные модули, организованы все мероприятия для того, чтобы могли заниматься здесь спортом и проводить различные конкурсы. Понятно, конкурсы сложные, они не повторяющиеся, но в то же время они рассчитаны и на силы, и на выносливость, и прежде всего на командную работу. Это очень важно, потому что это сплочает молодых людей. Во-первых, убирает их от гаджетов, позволяет им познакомиться и пообщаться между собой больше. Появляются новые друзья, новые знакомые. Ребята начинают больше общаться между собой.
Далее смотрите в видео.