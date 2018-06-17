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Конкурсы, эстафеты, интерактивные площадки и концерт звёзд эстрады. Семейный праздник «Папин день» прошёл в парке Горького

17 июня 2018 14:49
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Новости Беларуси. «Папин день – каждый день!». В столичном парке Горького 17 июня прошел необычный праздник: конкурсы, эстафеты, интерактивные площадки для всех членов семьи и концерт звезд белорусской эстрады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурсы, эстафеты, интерактивные площадки и концерт звёзд эстрады. Семейный праздник «Папин день» прошёл в парке Горького -1

Конкурсы, эстафеты, интерактивные площадки и концерт звёзд эстрады. Семейный праздник «Папин день» прошёл в парке Горького -3

Таким образом, Минск присоединился к Международному дню отцов. Масштабы празднования из года в год только увеличиваются, как и та роль в воспитании детей, которая возлагается именно на мужчину.

Конкурсы, эстафеты, интерактивные площадки и концерт звёзд эстрады. Семейный праздник «Папин день» прошёл в парке Горького -6

Посетитель мероприятия:
Мужчина – помощник, должен деньги зарабатывать, но в то же время должен помогать и жене, быть с детьми, чтобы они видели, постоянно присутствовать в семье, воспитывать вместе с женой детей – делить всё пополам!

Конкурсы, эстафеты, интерактивные площадки и концерт звёзд эстрады. Семейный праздник «Папин день» прошёл в парке Горького -9

Нашлось на празднике занятие всем и каждому. Папы демонстрировали ловкость и даже умение читать книги на ночь своим малышам. Из литературы также можно легко узнать, что впервые День отца отметили более 100 лет назад в США.

Что касается Беларуси, то согласно опросу, который проводил Центр социологических и политических исследований БГУ, за придание празднику официального статуса выступают более 40 % респондентов.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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