Президент Беларуси: вы не олигархи российские. Но мы знаем, как жить, и мы живём на своей земле

На злобу дня о политике, которая, по сути, пронизала все сферы. Разговор сегодня о предстоящих выборах и перипетиях этого процесса. У нас свой пусть, и об этом белорусы должны говорить гордо – путь социально ориентированной экономики. Результаты трудов уже есть. И главный из них, еще и ценный – возможность жить на своей земле и самостоятельно определять свою судьбу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы не олигархи российские. Я это прекрасно понимаю. Мы не такие богатые, как они. Но мы знаем, как жить, и мы живем на своей земле. Если бы мы такую политику (социально ориентированной мы ее по-научному называем) народную не проводили, нас бы сегодня в этом зале не было. Проводили бы, как обычно, здесь совещания и собрания другие люди, если бы еще такой уютный зал удалось сохранить. Жили бы у черта на куличках, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом.