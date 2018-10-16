20 лет искал тот самый вкус. Рецепт душистого хлеба на кленовых листьях

Новости Беларуси. 16 октября – Всемирный день хлеба – дань уважения самому необходимому продукту в любой точке планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси к хлебу особое отношение – таковы уж наши исторические традиции.

Рецепты выпечки в разных уголках страны передаются из поколения в поколение. Многие из них берут на вооружение и крупные производители. А вот совершенно аутентичный рецепт новогорянского хлеба на кленовых листьях.