Более 50 суворовцев стали выпускниками минского училища
Новости Беларуси. В Минском суворовском – 64-й выпуск! С училищем 9 июня попрощались более 50 воспитанников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заветные алые погоны с «крабом» и аттестаты уже в руках. Среди выпускников – два лауреата спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи, есть и одна золотая медаль.
Последний звонок прошел с некоторыми изменениями. Из-за сложной эпидситуации пришлось отказаться от трогательной традиции – прощального вальса. Сегодня юноши пели. Прозвучал гимн суворовцев. А на удачу ребята осыпали себя монетами.
Из 53 выпускников этого года большинство планируют связать свою судьбу с военной службой.
Максим Лукьянов, выпускник Минского суворовского военного училища:
Если честно, радостно. Все-таки пять лет учились. Хочется уже дальше жить, как-то двигаться дальше, развиваться. По товарищам буду скучать, конечно, потому что все разъезжаются по разным городам, странам, частям.
Сергей Потапенко, заместитель министра обороны Беларуси:
Суворовцы всегда являлись примером исполнения воинского долга. Более 60 выпускников Минского суворовского военного училища являются генералами. Я думаю, что свои славные традиции, которые заложили ветераны, будут продолжаться, и мы будем и дальше готовить настоящих патриотов для нашей родины.
Поддержать ребят в этот важный для них день пришли родные и близкие.