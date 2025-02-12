Легко ли стать таксистом? Узнали у директора таксопарка

Изменить свою жизнь и в целом сферу деятельности, как говорится, никогда не поздно. Тем более все это можно сделать совершенно кардинально. И есть прекрасные случаи и примеры, когда некоторые люди оставляют свою престижную работу и отдают предпочтение, скажем, более неформальным сферам деятельности. Уходят, например, в доставку или в такси. И что самое главное, чувствуют себя совершенно замечательно. Почему так происходит и стоила ли игра свеч? Будем разбираться сегодня с гостями-экспертами в студии ток-шоу «Точки над «i», а заодно выясним все нюансы в работе доставки и такси.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Расскажите, насколько сегодня романтична профессия таксиста, насколько она уважаема, почетна и легко ли попасть в таксисты. И правда ли, что у них всех свой бизнес?

Игорь Кибардин, директор таксопарка:

Да, каждый таксист – бизнесмен по-своему. Конечно, присутствует романтика. Это встреча заката, рассвета. Но на сегодняшний день попасть в такси тоже не так просто. Потому что таксист должен соответствовать определенным требованиям. Во-первых, это по здоровью. Во-вторых, он должен пройти обучение на таксиста. Таксист должен уметь пользоваться таксометром, к примеру. Уметь работать с приложением. Знать, скажем так, места скопления, пассажирообразующие места, например, вокзалы, торговые центры. Ну, и также знать город. Чтобы не заехать, куда не надо. Технике, конечно, доверять можно, но все-таки свою голову на плечах никто не отменял. То есть таксист должен хотя бы визуально представлять, где он едет, не ошибиться.