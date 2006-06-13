Столичная налоговая инспекция активизировала борьбу с таксистами-нелегалами

Как сообщили в налоговой инспекции по Минску, только за четыре месяца нынешнего года в столице было задержано 79 водителей, занимавшихся незаконными пассажироперевозками, арестовано 30 автомобилей. По решению суда к административной ответственности привлечены 28 человек, с которых взысканы штрафы на общую сумму 22,8 миллиона рублей. У восьми граждан конфискованы автомобили. По мнению специалистов, зачастую незаконную предпринимательскую деятельность столичных водителей поощряют сами пассажиры, выбирающие <серого> таксиста. Между тем, доверяя перевозчику-нелегалу, пассажиры подвергают себя опасности. Ведь никому не известно, в каком техническом состоянии находится автомобиль частника и адекватен ли сам водитель.