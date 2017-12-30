«Мы знали, куда мы идем». Репортаж СТВ о тех, кто будет работать в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. Рекорды в небе бьет героиня нашего следующего сюжета: праздник она будет встречать в воздухе. Как подарить пассажирам хорошее настроение и буквально влететь в Новый год – знают работники авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто еще останется на рабочем посту в праздничную ночь? Встретить Новый год несколько раз за ночь? Для Дарьи это реальность. В новогоднюю ночь она пролетит не один часовой пояс. Родилась в семье авиаторов и с детства мечтала летать. Потому и традиция: Новый год встречать только в небе.

Дарья, бортпроводник:

Мандарины, шампанское, специальные подарочки можно будет выбрать самому из специального мешочка, как у Дедушки Мороза. Мы все сделаем на высшем уровне. Девушка только прилетела из Стокгольма, а в Новый год буквально «влетит» рейсом Минск–Прага. Привычную форму стюардессы сменят на костюмы Снегурочек.

Дарья:

Мы полетим в Прагу с моими любимыми коллегами и устроим там незабываемый праздник. Все-таки на самом деле я считаю, что когда самолет поднимается в небо – это более яркая возможность ощутить волшебство, почувствовать, что все-таки сказка существует. У меня даже сейчас мурашки по коже, когда рассказываю вам. Витать в облаках в праздничную полночь не будет и Игорь Шиманский. Хирург с 39-летним стажем не раз дежурил в праздник. В больнице скорой помощи Новый год приходилось встречать действительно экстремально.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии городской больницы скорой медицинской помощи:

В последнее время дежурства стали, скажем так, менее напряженными. В лихие 90-е годы у нас за новогоднюю ночь было по 5-6 ножевых ранений, приходилось оперировать. А вот в одно из последних моих дежурств на Новый год, это лет пять, наверное, назад, под бой курантов оперировали прободную язву. Обычно за сутки в эту больницу поступает до 200 пациентов. Особого бума в новогоднюю ночь медики не ожидают, но каждую минуту готовы к любым критическим ситуациям.

Игорь Шиманский:

Дома проблем нет, потому что и жена, и дочка, и внучки прекрасно понимают, где и кем я работаю. И знают, что на работу надо идти. Поэтому перезваниваемся, поздравляем по телефону друг друга – все это в порядке вещей, как обычно.

Чтобы в домах было тепло, а огни иллюминации не меркли, Минская ТЭЦ работает круглосуточно. Не исключение и новогодняя ночь. Каждые два часа Сергей делает обход в цеху. Так машинист проверяет работу турбоагрегатов. Сергей Смольский, машинист турбогенератора Минской ТЭЦ-3:

Нагрузка в новогоднюю ночь на самом деле больше даже, чем в обычную. Работы больше, чем в любой другой день. Если в обычную ночь нагрузка ночью прекращается ближе к ночным часам, то в новогоднюю ночь она продолжается до самого утра. Впрочем, никто из наших героев не жалеет, что новогоднюю ночь проведет за любимым делом. У Сергея от мысли, что его работа в эту ночь подарит праздничное настроение минчанам, на и душе становится светлее.

Сергей Смольский:

Когда все люди отдыхают, мы находимся в работе. Все наши агрегаты, турбины, находятся в работе. Мы обеспечиваем надежность снабжения электричеством населения, снабжения теплом, чтобы людям было тепло и светло в новогоднюю ночь. Пока все в новогоднюю ночь будут поднимать тосты за здоровье, Игорю Ефимовичу, возможно, придется бороться за чью-то жизнь.