Президент Беларуси поздравил юношей и девушек страны с Днем молодежи

Новости Беларуси. Праздник для двух миллионов белорусов. 26 июня в нашей стране отмечается День молодёжи. Десятки проектов с участием «продвинутых» и «креативных» проходят по всей стране. В Минске к празднику приурочили Фестиваль молодежных субкультур. Разнообразные конкурсы и розыгрыши призов сделали этот день незабываемым для участников.

Здесь определили лучшего ди-джея и победителей фестивальных блоков «Огонь танца» и «Битва на Немиге». Именно они представят Минск на традиционных мероприятиях Дня молодежи, который пройдет во время фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Участники мероприятий:

Потенциал точно есть! Возможно, сейчас немного неординарная молодежь, но очень активная! Много где участвует, стремится к чему-то, развивается.

Я считаю, что роль молодежи – основополагающая в развитии государства. Поколения, которые выросли в эпоху Советского Союза, пытаются идти в ногу со временем – мы заряжаем их, в чему-то заставляем идти вместе с нами.

В Беларуси молодежная политика – одно из приоритетных направлений в государстве. За последние несколько лет реализовано множество программ и проектов. Ведётся совершенствование системы образования, реформируется высшая школа. Претерпевает изменения и необходимая правовая база, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юношей и девушек страны с Днем молодежи поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня общество возлагает на вас большие надежды, ведь новый облик экономики, культурной и общественной жизни страны во многом будет зависеть от органичного включения молодого поколения граждан в решение самых ответственных и сложных задач.