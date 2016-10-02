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Президент Беларуси поздравил учителей с профессиональным праздником

02 октября 2016 10:24
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Новости Беларуси. Поздравление педагогическим работникам направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Профессия учителя предъявляет к человеку высокие требования. Ведь педагог всегда на виду, он является для учеников авторитетом и должен служить для них примером, а это требует от вас эрудиции, творческого подхода и постоянного самосовершенствования. Перед современной системой образования стоят исключительно важные задачи

не только научить, но и воспитать молодое поколение трудолюбивым, культурным, здоровым и нравственным.

Привить ему любовь к родной земле, уважение к духовным ценностям нашего народа, стремление стать настоящими мастерами своего дела.

# общество # Александр Лукашенко # Праздники

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