Президент Беларуси поздравил учителей с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Поздравление педагогическим работникам направил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Профессия учителя предъявляет к человеку высокие требования. Ведь педагог всегда на виду, он является для учеников авторитетом и должен служить для них примером, а это требует от вас эрудиции, творческого подхода и постоянного самосовершенствования. Перед современной системой образования стоят исключительно важные задачи –

не только научить, но и воспитать молодое поколение трудолюбивым, культурным, здоровым и нравственным.

Привить ему любовь к родной земле, уважение к духовным ценностям нашего народа, стремление стать настоящими мастерами своего дела.