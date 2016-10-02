Учиться, крутя педали: каждый предмет может быть интересен

Новости Беларуси. Опыт каждого педагога уникален. Именно он позволяет сохранять высокое качество и престиж отечественного образования. О некоторых из тех, кто воспитывает подрастающее поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Пивоварчук, учитель Вистычской средней школы: Сегодня у нас будет небольшая поездка по окружающим территориям. Далеко мы не поедем. Вспомним, что у нас здесь из исторических и географических памятников.

О начале этого урока говорит не обычный звонок, а тот, что на велосипеде.

Историю с географией в небольшой деревенской школе изучают не только по учебникам в четырех стенах, но и в пути, крутя педали.

О том, что такие экскурсии помогают школьникам усвоить любой материал, Александр Михайлович – учитель и гид в одном лице – понял сразу: сам вырос в этих же местах.

Александр Пивоварчук, учитель Вистычской средней школы:

Школа должна воспитывать конкретными примерами, а не только учебными материалами, которые в учебнике или можно посмотреть на картинке. А именно живое свидетельство тех событий или объектов, которые входят в изучение этой программы. Плюс она позволяет ее расширить, навыки отработать.

Мария Дягилева, ученица Вистычской средней школы:

Вот, например, когда я приехала в первую поездку, я плелась в конце и не могла всех догнать, а сейчас я себя уже уверенно чувствую на велосипеде. Это и физическая подготовка тоже.

А вот о подготовке теоретической, но от этого не менее важной, как никто, знает Зинаида Мороз. Она росла в семье педагогов и с детства решила, с какой профессией свяжет свою жизнь. Сегодня на ее счету не один выпускник.

Физика – считает она – предмет универсальный и очень интересный. Главное – правильно подать материал.

Зинаида Мороз, учитель физики средней школы № 19 Минска:

Своим учителям всегда говорила, особенно женщинам: работайте, созидайте. Все у нас получается. С удовольствием берут наших физиков в IT-технологии. Так что, дети, учите физику.

Профессия педагога в Беларуси издавна является одной из самых уважаемых. И особые слова признательности звучат в адрес учителей именно в первое воскресенье октября. Праздник установлен Указом Президента в 1998 году в честь тех, кто учит, воспитывает и живет своей профессией.