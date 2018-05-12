Президент Беларуси поздравил соотечественников с Днём Государственного герба и Государственного флага

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. Слова Президента Республики Беларусь приводит пресс-служба Главы государства.

Поздравление Президента с Днём Государственного герба

и Государственного флага Беларуси

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днём Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

Сегодня мы подчеркиваем значимость этих неотъемлемых символов суверенной Беларуси, наполненных доблестью и героизмом. Сознаем их глубокую историческую роль в сохранении общественного согласия на белорусской земле.

Гражданам, знающим и уважающим национальные ценности, под силу сделать Отчизну процветающей. Отрадно, что нынешнее поколение белорусов своим плодотворным трудом вместе создаёт новейшую историю нашей страны, с честью продолжая славные традиции прошлого.

Герб, флаг и гимн – это не просто символика, а визитная карточка миролюбивой политики Республики Беларусь, чей авторитет бесспорно признан на международной арене.

В этот знаменательный день сердечно желаю вам, дорогие сограждане, счастья, неисчерпаемой энергии, жизненного оптимизма и новых достижений на благо любимой Родины.

Александр Лукашенко.