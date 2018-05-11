Для чего в Минске стали устанавливать специальные контейнеры для бутылочных крышек

Новости Беларуси. Это больше не мусор. В столице стартовал социально-экологический проект, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его организаторы предлагают не выбрасывать крышки от бутылок, а собирать их и тем самым помогать природе. В университетах, школах, детских садах, кафе и даже подъездах устанавливают специальные контейнеры для сбора крышек. Собранный материал отправится на переработку, а полученные средства от продажи пойдут на благотворительность.

Карина Набиуллина, учащийся гимназии №19:

Проект очень интересный, так как я учусь в экологической гимназии. Когда я о нем узнала, мне он очень понравился, ведь это идет и раздел мусора и помощь больным детям.