Президент Беларуси поздравил белорусскую милицию с 99-летием

Новости Беларуси. Белорусской милиции 4 марта исполняется 99 лет. Свой профессиональный праздник правоохранители начнут с возложения цветов у мемориальной доски памяти бывшего главы МВД Сергея Бельченко. Венки также лягут к подножию памятника милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга.

Кроме того, в музее истории Великой Отечественной войны состоится награждение отличившихся сотрудников, а завершат программу торжественное собрание и праздничный концерт в Большом театре оперы и балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже накануне в Минске прошла встреча с матерями и женами стражей порядка, которые ушли из жизни, находясь на посту.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Помощь оказывается любая, которая нужна семье погибшего — от материальной до моральной. Естественно, что мы их не забываем, пытаемся поддержать их духом, продемонстрировать свое самое лучшее отношение. И то, что мы помним их родных и близких, никогда не забудем. Пока мы живы – будет жить память о них. Такие традиции мы передадим нашим последователям.

Сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил убеждение, что «Личный состав МВД будет и впредь эффективно решать поставленные задачи с учетом современных требований и условий, приумножать выработанные десятилетиями безупречной службы традиции, с честью и достоинством служить Отечеству».

По традиции, в Минске возложили цветы и венки к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного и воинского долга. Почтить память погибших пришли стражи порядка, ветераны, родные и близкие. В знак уважения подвигу тех, кто до последнего дня жизни оставался верен своему долгу, в воздухе повисла минута молчания. Она сменилась оружейными залпами.

Сегодня мероприятия в честь 99-летия годовщины основания белорусской милиции проходят по всей стране. К слову, по результатам опроса более 70% населения доверяют милиции.

Сегодня люди в погонах готовы надежно защитить общество и каждого гражданина от любых преступных посягательств не только по долгу службы. Это накануне доказал случай в Витебске, где милиционер закрыл собой ребенка и спас его от наезда автомобиля. Руководство МВД приняло решение поощрить этого сотрудника.

Александр Кобрусев, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Министром внутренних дел принято решение о поощрении. Это наша работа. Человек оказался в этот момент, он принял мгновенно правильное решение, не заботясь о своей безопасности, прикрыл собой ребенка. Выполнил свой долг.