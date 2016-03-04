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Министр внутренних дел встретился с семьями милиционеров, погибших при исполнении

04 марта 2016 06:29
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Новости Беларуси. 3 марта Дня милиции в столице вспоминали тех, кто погиб при исполнении служебного и воинского долга. Министр внутренних дел встретился с матерями и женами стражей порядка, которые ушли из жизни, находясь на рабочем посту.  Все эти семьи сегодня под опекой сотрудников органов внутренних дел. Традиционно после неформального общения родственникам вручили цветы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Помощь оказывается любая, которая нужна семье погибшего — от материальной до моральной. Естественно, что мы их не забываем, пытаемся поддержать их духом, продемонстрировать свое самое лучшее отношение. И то, что мы помним их родных и близких, никогда не забудем. Пока мы живы – будет жить память о них. Такие традиции мы передадим нашим последователям.

# общество # Игорь Шуневич

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