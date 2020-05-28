Размеры взысканий и ответственность несовершеннолетних. Какие изменения планируют внести в КоАП Беларуси

Новости Беларуси. Соизмеримость наказания, ответственность несовершеннолетних, меры профилактики. В Беларуси продолжается работа над проектом изменений в Кодекс об административных правонарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планируются, что в новой редакции закон станет более либеральным и позволит избежать привлечения к ответственности большого количества людей. В том числе изменится размер взысканий. К слову, нынешние поправки дадут возможность избежать значительных корректировок Кодекса в будущем. В Беларуси завершается обсуждение проектов КоАП и ПИКоАП

Сейчас работа над законам подходит к финишу: осталось доработать подход по одновременному привлечению юридических и должностных лиц к ответственности, а также решить вопросы по уменьшению количества органов, способных вести административный процесс.