Размеры взысканий и ответственность несовершеннолетних. Какие изменения планируют внести в КоАП Беларуси

Новости Беларуси. Соизмеримость наказания, ответственность несовершеннолетних, меры профилактики. В Беларуси продолжается работа над проектом изменений в Кодекс об административных правонарушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Планируются, что в новой редакции закон станет более либеральным и позволит избежать привлечения к ответственности большого количества людей. В том числе изменится размер взысканий. К слову, нынешние поправки дадут возможность избежать значительных корректировок Кодекса в будущем.
В Беларуси завершается обсуждение проектов КоАП и ПИКоАП
Сейчас работа над законам подходит к финишу: осталось доработать подход по одновременному привлечению юридических и должностных лиц к ответственности, а также решить вопросы по уменьшению количества органов, способных вести административный процесс.
Павел Ненашев, консультант главного управления нормотворческой деятельности Министерства юстиции Беларуси:
Учитывая, что Кодекс является отражением нашего отраслевого законодательства, то он коснулся фактически всех сфер. Это правонарушения в области охраны здоровья, в области природы, в области предпринимательской деятельности, безопасности дорожного движения и так далее.
Концептуально законопроект готов к докладу главе государства, после чего он будет внесен в Палату представителей, и какие-то точечные моменты еще будут дорабатываться при подготовке проекта к первому и второму чтениям.
Новую редакцию Кодекса Президенту должны представить до 1 июня. И если глава государства концептуально проект одобрит, то до 1 июля документ внесут для рассмотрения в Палату представителей.