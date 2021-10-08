«Остаётся только догадываться, какого качества продукция». Вот как в Минске работают с нелегальными торговцами

Юлия Алексеюк, ведущая: До сих пор сталкиваемся с тем, что есть объекты несанкционированной торговли, когда люди просто выходят, раскладывают свой товар. Как потребитель ты не знаешь качество этой продукции. Что делать с этим? Как с этим бороться?

Новости Беларуси. Торговля является одной из наиболее важных сфер экономики, которая вносит существенный вклад в ВВП страны. Ее доля в прошлом году составила 9,4 %. Это второе место среди отраслей экономики. О том, как в столице развивается столь важная для страны отрасль, поговорили в студии программы « Большой город » на СТВ с Еленой Нагорной, начальником главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Да, проблема в Минске существует, находится на контроле в Мингорисполкоме, администрациями районов в рамках действующего законодательства предпринимаются все возможные меры для предотвращения фактов осуществления такой торговли. Тесно сотрудничают администрации районов, в частности отделы торговли и услуг, которые наделены полномочиями на привлечение к административной ответственности нелегальных торговцев, тесно сотрудничают с органами внутренних дел, в частности это УВД администрации районов, привлекают к этой работе и центры гигиены и эпидемиологии. Потому что это продукты с рук, остается только догадываться, какого качества эта продукция. Мы проводим большую информационную работу, разъясняем. И в метрополитене размещена наша информация в вагонах, что продукцию с рук покупать нельзя. Особенно это касается продовольственной группы товаров, потому что последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Разъяснительную работу проводим и в коллективах при посещении, также у нас как профилактическая мера предусмотрено соглашение с рынками. В Минске 21 рынок, 16 из них являются универсальными, где можно продавать продовольственную группу товаров. Мы с рынками заключили соглашение, что для пенсионеров, инвалидов и иных социальных категорий граждан предусмотрены бесплатные места для реализации выращенной ими, изготовленной ими продукции. Они, имея справку из местного исполнительного органа, люди приезжают из разных населенных пунктов, из сельсовета берут справку, что у них есть участок, что у них произрастает определенная продукция. Со справкой они могут на рынок обратиться, где можно реализовывать продовольственную группу товаров. Им предоставят бесплатное место для реализации до 20 килограммов выращенной собственной продукции.