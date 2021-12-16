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Лилия Ананич: в отношении нашей страны не прекращается гибридная война, агрессия, санкции. Это не что иное, как геноцид

16 декабря 2021 16:14
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Новости Беларуси. Сохранение памяти ради будущего страны. В Минске в формате открытого диалога депутаты, ученые, руководители республиканских и местных органов власти и представители студенчества презентовали сборник материалов по итогам международной научно-практической конференции, которая проходила в марте 2021 года по инициативе Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лилия Ананич: в отношении нашей страны не прекращается гибридная война, агрессия, санкции. Это не что иное, как геноцид-1

В книге представлены документы и фотоматериалы о советских воинских захоронениях на территории Беларуси, а также о памятных знаках и мемориалах на местах сражений. По словам экспертов, такие дискуссии должны помочь сохранить память о подвиге нашего народа, помешать искажению истории и дать законодательную оценку злодеяниям нацистов.  

Лилия Ананич: в отношении нашей страны не прекращается гибридная война, агрессия, санкции. Это не что иное, как геноцид-4

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Мы говорим о большой работе, которая ведется в стране, и самое главное – о больших задачах, которые есть в этом направлении. В плане законодательства – это Закон «О недопущении реабилитации нацизма», который принят на весенней сессии. Это уже принятый в двух чтениях в парламенте Закон «О геноциде белорусского народа». Почему сегодня? Потому что мы видим, на вооружение коллективного Запада взята фальсификация исторической памяти, пересмотр итогов Второй мировой войны. Мы видим, что сегодня в отношении нашей страны не прекращается гибридная война, агрессия, экономические санкции. Это не что иное, как (уже в новом формате) тот же самый геноцид, только уже в современном обличье. А кто позволил присвоить себе право так относиться к целой стране и целому народу?  

Лилия Ананич: в отношении нашей страны не прекращается гибридная война, агрессия, санкции. Это не что иное, как геноцид-7

Сборник станет методическим пособием для подготовки студентов в формировании у них правильного представления о прошлом и настоящем. Также свод рекомендаций распространят по публичным библиотекам страны. А электронную версию сборника можно будет найти на официальном сайте Национального собрания.  

«Чтобы не допустить фальсификаций исторического прошлого». В Минске презентовали сборник о воинских захоронениях на территории Беларуси – подробности здесь.

# История # общество # Лилия Ананич # Вячеслав Данилович # Фотофакт

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