Лилия Ананич: в отношении нашей страны не прекращается гибридная война, агрессия, санкции. Это не что иное, как геноцид

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы говорим о большой работе, которая ведется в стране, и самое главное – о больших задачах, которые есть в этом направлении. В плане законодательства – это Закон «О недопущении реабилитации нацизма», который принят на весенней сессии. Это уже принятый в двух чтениях в парламенте Закон «О геноциде белорусского народа». Почему сегодня? Потому что мы видим, на вооружение коллективного Запада взята фальсификация исторической памяти, пересмотр итогов Второй мировой войны. Мы видим, что сегодня в отношении нашей страны не прекращается гибридная война, агрессия, экономические санкции. Это не что иное, как (уже в новом формате) тот же самый геноцид, только уже в современном обличье. А кто позволил присвоить себе право так относиться к целой стране и целому народу?