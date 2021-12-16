«Чтобы не допустить фальсификаций исторического прошлого». В Минске презентовали сборник о воинских захоронениях на территории Беларуси

Новости Беларуси. Сохранение памяти ради будущего страны. В Минске в формате открытого диалога депутаты, ученые, руководители республиканских и местных органов власти и представители студенчества презентовали сборник материалов по итогам международной научно-практической конференции, которая проходила в марте 2021 года по инициативе Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В книге представлены документы и фотоматериалы о советских воинских захоронениях на территории Беларуси. А также о памятных знаках и мемориалах на местах сражений. По словам экспертов, такие дискуссии должны помочь сохранить память о подвиге нашего народа, помешать искажению истории и дать законодательную оценку злодеяниям нацистов.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Сохранение исторической памяти является ключевой составляющей государственной исторической политики. Это необходимо делать, чтобы не допустить разрыва поколений, чтобы не допустить искажений и фальсификаций исторического прошлого. Именно то, о чем неоднократно говорил наш Президент, Александр Григорьевич Лукашенко. Многие из тех моментов, которые обсуждались на этом научном форуме, уже реализованы, и за 2021 год, Год народного единства, сделано очень много для сохранения исторической памяти. Я бы прежде всего отметил то, что объявлен День народного единства (официальный праздник Республики Беларусь) 17 сентября, когда начался процесс реального воссоединения белорусского народа в едином государстве.