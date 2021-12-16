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«Чтобы не допустить фальсификаций исторического прошлого». В Минске презентовали сборник о воинских захоронениях на территории Беларуси

16 декабря 2021 16:08
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Новости Беларуси. Сохранение памяти ради будущего страны. В Минске в формате открытого диалога депутаты, ученые, руководители республиканских и местных органов власти и представители студенчества презентовали сборник материалов по итогам международной научно-практической конференции, которая проходила в марте 2021 года по инициативе Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

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«Чтобы не допустить фальсификаций исторического прошлого». В Минске презентовали сборник о воинских захоронениях на территории Беларуси-1

В книге представлены документы и фотоматериалы о советских воинских захоронениях на территории Беларуси. А также о памятных знаках и мемориалах на местах сражений. По словам экспертов, такие дискуссии должны помочь сохранить память о подвиге нашего народа, помешать искажению истории и дать законодательную оценку злодеяниям нацистов.  

«Чтобы не допустить фальсификаций исторического прошлого». В Минске презентовали сборник о воинских захоронениях на территории Беларуси-4

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:  
Сохранение исторической памяти является ключевой составляющей государственной исторической политики. Это необходимо делать, чтобы не допустить разрыва поколений, чтобы не допустить искажений и фальсификаций исторического прошлого. Именно то, о чем неоднократно говорил наш Президент, Александр Григорьевич Лукашенко. Многие из тех моментов, которые обсуждались на этом научном форуме, уже реализованы, и за 2021 год, Год народного единства, сделано очень много для сохранения исторической памяти. Я бы прежде всего отметил то, что объявлен День народного единства (официальный праздник Республики Беларусь) 17 сентября, когда начался процесс реального воссоединения белорусского народа в едином государстве.  

# Великая Отечественная война # общество # Вячеслав Данилович # Лилия Ананич # Фотофакт

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