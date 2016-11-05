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На ярмарке возле Дворца Спорта 5 ноября действует скидочная акция «Товар дня»

05 ноября 2016 14:59
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Новости Беларуси. Не только большое разнообразие товаров, но и белорусское веселье с песнями и плясками.

Итоговая осенняя сельскохозяйственная ярмарка проходит 5 ноября на площадке возле Дворца Спорта.

Мясо, рыба, молоко, овощи, фрукты, корнеплоды и хлебобулочные изделия – белорусские земледельцы со всех областей страны в течение двух дней будут радовать минчан и гостей города широким выбором продовольствия и низкими ценами.

В день открытия во всех павильонах будет также действовать акция «Товар дня», и посетители смогут купить товар по еще более низкой цене.

Для тех, кто уже готовится к Новому году, организовали елочный базар.

Гости ярмарки:
Нравится всё: что доступные цены, что народу не много. Сегодня вообще очень хорошая ярмарка.

Ой, мяса взяли. И щучек набрали. Такие хорошие щучки – прелесть!

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Это уже общая, заключительная ярмарка. Ежели город Минск сочтет нужным и попросит нас сделать предновогодние ярмарки, мы, конечно же, это все рассмотрим и организуем эту работу на достаточно высоком уровне.

# общество # Ярмарки в Минске

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