Прямой эфир

На водохранилище Дрозды 5 ноября прошел рыболовный турнир «Urban Fishing Осень-2016»

05 ноября 2016 14:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Клевое дело собрало 5 ноября любителей рыбалки на водохранилище Дрозды. Здесь проходит традиционный осенний турнир. Испытать рыбацкую удачу приехали два десятка удильщиков.

Победителя определят по весу улова.

Также введена отдельная номинация для рыбака, кому на крючок попадется самая крупная рыба.

После торжественного взвешивания весь улов будет выпущен в водоем.

А участникам турнира остается пожелать ни хвоста, ни чешуи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Макухин, организатор турнира:
Это единственный в своем роде турнир у нас в стране, где любой желающий может, как говорится, половить, поучаствовать, посражаться рядом с действующими спортсменами.

Владимир Бразевич, участник турнира:
Улов – один окунь, ощущение – хорошее. Отдых. Каждый спортсмен хочет победить, мы здесь и собираемся для победы.

# общество # Рыбалка в Беларуси # Фотофакт # Юрий Макухин # Владимир Бразевич

Другие новости рубрики

Все новости
Какие скидки будут в ноябре в минских магазинах: новости «Большого города»
05 ноября 2016 14:42

Какие скидки будут в ноябре в минских магазинах: новости «Большого города»

Возле Свято-Духова собора в Минске очередь из тех, кто хочет поклониться деснице Димитрия Солунского
05 ноября 2016 14:41

Возле Свято-Духова собора в Минске очередь из тех, кто хочет поклониться деснице Димитрия Солунского

В Минске 5 ноября начался «Лістападзік-2016»: в программе конкурса 8 картин
05 ноября 2016 14:08

В Минске 5 ноября начался «Лістападзік-2016»: в программе конкурса 8 картин