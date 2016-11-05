На водохранилище Дрозды 5 ноября прошел рыболовный турнир «Urban Fishing Осень-2016»

Новости Беларуси. Клевое дело собрало 5 ноября любителей рыбалки на водохранилище Дрозды. Здесь проходит традиционный осенний турнир. Испытать рыбацкую удачу приехали два десятка удильщиков.

Победителя определят по весу улова.

Также введена отдельная номинация для рыбака, кому на крючок попадется самая крупная рыба.

После торжественного взвешивания весь улов будет выпущен в водоем.

А участникам турнира остается пожелать ни хвоста, ни чешуи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Макухин, организатор турнира:

Это единственный в своем роде турнир у нас в стране, где любой желающий может, как говорится, половить, поучаствовать, посражаться рядом с действующими спортсменами.

Владимир Бразевич, участник турнира:

Улов – один окунь, ощущение – хорошее. Отдых. Каждый спортсмен хочет победить, мы здесь и собираемся для победы.