Новые Лыщицы: как жить без воды, электричества и дорог?

Новости Беларуси. Эта проблема не решается уже несколько лет. Без дорог, воды и электричества, будто в каменном веке оказались жители окраины одной из деревень Брестского района.

Отрезанными от коммунальных благ стали полсотни строящихся и возведенных домов.

В некоторые из них не могут заселиться целые семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отпраздновать новоселье Анжелика Ярохович вместе с мужем и маленькой Машей мечтают уже много лет. Участок под строительство был выделен им в порядке очереди как нуждающимся почти четыре года назад. В семейной крепости – прочный фундамент, надежные стены.

Но вот заселиться в дом, где нет ни электричества, ни газа, ни воды молодая семья никак не может.

Анжелика Ярохович, жительница деревни Новые Лыщицы:

Нет коммуникаций. Нет газового отопления, нет центральной канализации. Так бы уже там жили.

Такая же проблема у будущей соседки напротив. Только вот дом учителя местной школы Ольги Яковенко перестал расти на стадии фундамента – уж очень затратна стройка без необходимых коммуникаций. После обращения в специальные службы вопросов стало еще больше.

Ольга Яковенко, жительница деревни Новые Лыщицы:

Поехали в Электросети, привезли сюда специалистов. Они привезли свой план по электрификации участков по Брестскому району. Лыщиц там не было. То есть, получается, что никто даже не планировал. И нам даже сказали, что на ближайшие год-полтора они даже не стоят в очереди.

Еще одна беда – состояние дорог.

Даже строительной технике доехать сюда не так-то просто.

Всего же от «хромающей на обе ноги» инженерно-транспортной инфраструктуры страдают 50 владельцев участков.

Местные власти о проблемах знают давно, только вот воз и ныне там.

Инна Дячек, председатель Лышицкого сельсовета:

В соответствие с требованиями, когда формируется бюджет, подаём в райисполком сведения о том, что на данный квартал необходимо проводить коммуникации. У нас был выездной исполком, и эта проблема опять была озвучена.

Сдвинуть дело с мертвой точки обещают и в районном УКСе.

Говорят, жалобы застройщиков обоснованы, а проблема выделения участков без документации на инфраструктуру далеко не единична. Но исправима.

Александр Коржовник, главный инженер Управления капитального строительства Брестского района:

В 2016 году по кварталу застройки Новые Лыщицы предусмотрено выполнение работ по электроснабжению, водоснабжению квартала и обустройству дороги.

Проблемы водоснабжения и бездорожья обещают решить весной.

Владельцы домов, в свою очередь, верить словам отказываются. До тех пор, пока долгожданные коммунальные блага будут не только на бумаге, но и на самих участках.