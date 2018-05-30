Обзор прессы. У каждой столичной ЖЭС появилась своя группа в Viber для общения с горожанами. Какие еще появились новшества?

Эксперты газеты «Республика» поделятся с читателями полезной информацией о командировочных расходах. Все о вычетах НДС ЭСЧФ, приобретении топлива в рабочей поездке и услуг за рубежом – на восьмой и девятой странцах свежего номера.

Обозреватели «СБ. Беларусь Сегодня» попытались разобраться, что выгоднее – вдохнуть жизнь в купленный старый дом на месте или перевезти его на свой участок. О плюсах и минусах строительной авантюры узнаете, прочитав материал.