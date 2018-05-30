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Обзор прессы. У каждой столичной ЖЭС появилась своя группа в Viber для общения с горожанами. Какие еще появились новшества?

30 мая 2018 07:22
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Эксперты газеты «Республика» поделятся с читателями полезной информацией о командировочных расходах. Все о вычетах НДС ЭСЧФ, приобретении топлива в рабочей поездке и услуг за рубежом – на восьмой и девятой странцах свежего номера. 

Обозреватели «СБ. Беларусь Сегодня» попытались разобраться, что выгоднее – вдохнуть жизнь в купленный старый дом на месте или перевезти его на свой участок. О плюсах и минусах строительной авантюры узнаете, прочитав материал. 

Обзор прессы. У каждой столичной ЖЭС появилась своя группа в Viber для общения с горожанами. Какие еще появились новшества? -1

О главных событиях летних игр по волейболу, баскетболу и гандболу в актуальном обзоре Дмитрия Комашко в рубрике «Спорт» издания «Советская Белоруссия».

Теперь у каждой столичной ЖЭС есть своя группа в вайбере для общения с жителями. Все о работе в онлайн–режиме и других новшествах – в газете «Минский Курьер».

Обзор прессы. У каждой столичной ЖЭС появилась своя группа в Viber для общения с горожанами. Какие еще появились новшества? -4

Минчане и гости столицы не могли не заметить, что костёл Святых Симеона и Елены уже полгода окружён строительными лесами и забором. Корреспондент издания поделилась свежими фото первого этапа реставрации. 

Обзор прессы. У каждой столичной ЖЭС появилась своя группа в Viber для общения с горожанами. Какие еще появились новшества? -7

# СМИ Беларуси # общество # Фотофакт # сми

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