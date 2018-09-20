«Становишься полноправным членом большой таможенной семьи». Более 50 сотрудников таможни приняли присягу в Минске

Новости Беларуси. В свой профессиональный праздник более 50 молодых сотрудников таможни приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла на площади Государственного флага.

Позади у пополнения, помимо учебы в университетах, курсы первоначальной подготовки, испытательный срок и получение первого звания. Большинство присягающих имеют квалификацию специалиста таможенного дела. Почти половина из них получили дипломы с отличием.

Павел Жарский, инспектор Минской региональной таможни:

Для меня это, наверное, определенный рубеж, когда ты уже становишься полноправным членом большой таможенной семьи. Я осознанно к этому шел. Мне нравилась профессия. Мне нравились форма, погоны. Меня это всё привлекало.