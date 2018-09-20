«Становишься полноправным членом большой таможенной семьи». Более 50 сотрудников таможни приняли присягу в Минске

Новости Беларуси. В свой профессиональный праздник более 50 молодых сотрудников таможни приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла на площади Государственного флага.
Новости Беларуси. В свой профессиональный праздник более 50 молодых сотрудников таможни приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла на площади Государственного флага.
Позади у пополнения, помимо учебы в университетах, курсы первоначальной подготовки, испытательный срок и получение первого звания. Большинство присягающих имеют квалификацию специалиста таможенного дела. Почти половина из них получили дипломы с отличием.
Павел Жарский, инспектор Минской региональной таможни:
Для меня это, наверное, определенный рубеж, когда ты уже становишься полноправным членом большой таможенной семьи.
Я осознанно к этому шел. Мне нравилась профессия. Мне нравились форма, погоны. Меня это всё привлекало.
Александр Валиев, начальник Минской региональной таможни:
Что касается потребности в молодых сотрудниках – она есть. Причем с удовольствием могу отметить, что качество их подготовки из года в год увеличивается.
В дальнейшем мы видим, что именно эти наши сотрудники достигают наибольших успехов в службе в силу того, что изначально они получили хороший теоретический фундамент для своей служебной деятельности.
Торжество в профессиональный праздник объединило разные поколения работников службы. С Днем таможенника их поздравил Президент. Именно они, по мнению Александра Лукашенко, вносят весомый вклад в укрепление экономической безопасности страны.