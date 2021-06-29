Автор экспозиции «Поезд Победы»: с детства путешествовал с дедушкой, он рассказывал про отца-фронтовика

Дмитрий Поштаренко, автор экспозиции «Поезд Победы»:

Я с детства путешествовал вместе с дедушкой. Мы ездили в Киев, и я именно там впитывал истории его личные, он рассказывал про отца-фронтовика. И в целом эту обстановку, добрую и теплую, мне хотелось перенести, например, в вагон плацкарта 1941 года. А все остальное уже складывалось по мере создания экспозиции. Мы, конечно, руководствовались и воспоминаниями фронтовиков, и своими личными переживаниями, потому что костяк нашей команды – это люди, причастные к поисковым работам, потому что это постоянное общение с людьми из истории.