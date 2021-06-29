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Автор экспозиции «Поезд Победы»: с детства путешествовал с дедушкой, он рассказывал про отца-фронтовика

29 июня 2021 19:01
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Новости Беларуси. Музей «Поезд Победы» – это 9 интерактивных вагонов с эффектом присутствия. Каждый – отдельная страница истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко о «Поезде Победы»: погружение создаёт эффект огромного масштаба и чувство соучастия

Создать атмосферу и добиться погружения в реальность помогают новейшие технологии: более 4 000 единиц экспонатов, мультимедийные эффекты, театральное освещение, звуки и даже запахи. Перед прибытием в Беларусь «Поезд Победы» дополнил новый вагон, его посвятили защите Брестской крепости.

Автор экспозиции «Поезд Победы»: с детства путешествовал с дедушкой, он рассказывал про отца-фронтовика-1

Дмитрий Поштаренко, автор экспозиции «Поезд Победы»:
Я с детства путешествовал вместе с дедушкой. Мы ездили в Киев, и я именно там впитывал истории его личные, он рассказывал про отца-фронтовика. И в целом эту обстановку, добрую и теплую, мне хотелось перенести, например, в вагон плацкарта 1941 года. А все остальное уже складывалось по мере создания экспозиции. Мы, конечно, руководствовались и воспоминаниями фронтовиков, и своими личными переживаниями, потому что костяк нашей команды – это люди, причастные к поисковым работам, потому что это постоянное общение с людьми из истории.

Автор экспозиции «Поезд Победы»: с детства путешествовал с дедушкой, он рассказывал про отца-фронтовика-4

«Поезд Победы» стал первым в мире передвижным музеем с эффектом присутствия. Впервые он отправился с Белорусского вокзала в Москве в октябре 2020 года, в Беларусь прибыл в начале июня. За время путешествия по стране поезд успели посетить более 20 тысяч человек. 30 июня он вернется в Москву.

# Музеи # общество # Дмитрий Поштаренко # Фотофакт

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