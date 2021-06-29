Александр Лукашенко: не спешите покидать свою страну и бежать на земли обетованные, якобы самые счастливые

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не спешите покидать свою страну и бежать на земли обетованные, теплые, якобы самые-самые счастливые. Не спешите. Побежать туда проще, чем потом вернуться. На пути стойкости, мужества и терпения, терпения, еще раз терпения хочу пожелать вам веры в себя, мудрости и удачи.